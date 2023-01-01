垂直銜接森林步道的階梯。（農業局提供）

新北市政府綠美化環境景觀處致力於提供市民良好休憩空間，結合本市公園周邊環境打造成都市森林，推動「城市覓徑」計畫，五股水碓觀景公園依山而建，周邊大多為住宅區，是距離城市鬧區最近的後山，公園總面積約為10.5公頃，基礎設施完善，有停車場及廁所之外，還有依等高線分層的森林步道，各森林步道間依據地形設置階梯做垂直連結，給市民朋友們層層向上的登山體驗，公園內的蝴蝶飛舞與蟲鳴鳥叫，彷彿走進生機盎然的森林中。

公園的各層森林步道路線皆設有休閒、遊憩空間和觀景設施，園區配合坡度遍植花木，有體健設施區、健康步道、自行車道、慢跑道及6條不同長度的休閒步道，還有7座分別命名為涵亭、凌霄、御風、覽勝、懷德、浩然、肇基的觀景涼亭，頗富詩意，提供民眾多樣化健康休閒設施。色彩繽紛討喜的「賞景健身展望台」、具浪漫氛圍的「看飛機展望台」，讓市民朋友們在城市的綠色秘密基地中發現驚喜與樂趣，早上瞭望雙北的城市景觀；下午看夕陽美景；夜晚賞閃爍的燈火夜景，收盡各個時序的新北城市光景。

新北市農業局長李玟表示，新北市推動的「城市覓徑」讓市民體驗不同挑戰性的登山行程，想享受森林浴、吸收芬多精、遠離都市壓力及喧囂的民眾，不用舟車勞頓跑到山區，到都會區的公園就能享受自然及戶外休閒的服務，透過步道及輔助設施呈現山中小徑氛圍，讓公園成為距離城市最近的後山。新北市景觀處表示，城市覓徑目前共計5處，除了五股水碓觀景公園，還有中和自強公園、中和錦和運動公園、新店安康森林公園及深坑萬福公園城市覓徑等著市民朋友前來探索！