Jolin身上的每一個配件都非常重。（凌時差提供）

Jolin身上的每一個配件都非常重。（凌時差提供）

Jolin每一套造型的配件材質都非常特殊。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）繼跨年夜將近2個半小時完美唱跳，今（1日）小巨蛋演唱會第2場，再和滿場1.1萬名觀眾延續歡樂，現場興奮尖叫聲不斷。UGLY BEAUTY巡演3度登蛋，Jolin為此打造11套全新造型，每一套的配件都多達近10個，美到令人目不暇給的背後，其實代價相當「沈重」，由於配件材質特殊，每一套都重達5、6公斤以上，讓體重僅41公斤的Jolin「每唱完一場就像練了3小時的負重訓練」。

Jolin的經紀人王永良透露，她每個段落演出結束，拿下頭飾時額頭都留有超明顯的印子，「她應該滿痛的，不只頭飾重、衣服也超重，（表演時）看起來很輕但拿起來很重」，尤其獻唱〈腦公〉等歌時穿的「紫羅蘭蝴蝶芭比」最重，王永良說：「重量的確會影響跳舞動作，限制了她表演想達到的境界。」自我要求極度嚴格的Jolin，即便穿搭重量壓得她喘不過氣，仍堅持做到「看起來跳得很輕鬆的樣子」，因此耗費更大的精神與力氣完成每一首歌，令人心疼。

昨晚首場尾聲演唱〈玫瑰少年〉前，Jolin感性透露：「雖然知道今天要和你們跨年，今早起來還是很疲累，看到大家送我的鮮花，我就大哭了。」坦言總是習慣把自己逼太緊，跨年夜應該要好好享受與大家同樂的時光，「如果你們也有逼自己很緊的時候，希望你們讓淚流出來」，向歌迷傳遞正能量的同時，隱約感受到她此次演出壓力之大。

特別的是，Jolin這次6場最終巡迴，每場尾聲都藏了一個「彩蛋」送給大家；原來過去17場UGLY BEAUTY巡演散場時，布幕上會出現關於演唱會的文字包括「消極掰」、「UGLU BEAUTY」等讓歌迷拍照留念，這次Jolin靈機一動，決定在每一場的謝幕屏障上，親手寫下想跟歌迷說的話當作紀念禮物；昨跨年場結束後，屏障上出現「親愛的 2023 黏在一起 Happy New Year！Jolin」可愛又貼心的文字，讓人會心一笑，足見天后用心。