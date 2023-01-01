許多人和另一半愛愛時，可能會拍照、錄影供兩人紀念。一位男網友表示，女友從某次大戰開始要求錄影留存，以供自己私下使用，沒想到卻被他發現女友自稱小母狗、把性愛影片PO上網，讓他覺得相當羞恥。仔細一問才知道，原來女友相當喜歡被別人看到的刺激。之後他強調自己無法接受私密互動被外人看到，女友才答應未來不會再做這種事情。

原PO在Dcard發文表示，某次開始女友要求兩人愛愛時錄影，以便私下自慰時能夠使用，原PO沒多想什麼就同意了。沒想到最近用女友手機才發現，她竟然自稱小母狗、偷偷把影片PO上網，「雖然有把臉碼掉，但我還是一看就知道是我們」。

原PO詢問後，女友表示沒什麼特別的原因，就是喜歡愛愛的畫面讓網友們看到的刺激感。原PO則說明，自己雖然沒有生氣，但覺得怪怪的、很赤裸，「感覺都被陌生人看光光了」，覺得兩人私密互動不該讓外人看到。最後經過赤誠說明後，女友也道歉、承諾未來不再PO上網。

對此，許多網友紛紛回應，「性別正確，如果今天是女生發文就是你被炮了」、「好可怕，未經同意上傳完全不行」、「超不尊重，這就是外流，你喜歡就留著，不能接受最好快分」。

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