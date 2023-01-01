政府今年超徵4500億元稅收，「還稅於民」的話題近日熱議。總統蔡英文今(1日)發表元旦談話，對此議題語帶保留，甚至明示要將超徵稅收撥補它用。民眾黨公關長吳怡萱在《新聞大白話》指出，早在2018年財政部就曾說，超徵來的稅收要拿去還債，到現在還是一樣。但收支平衡本來就是一個負責任的政府應該做的事，拿去填補政府製造出來的財務缺口，會產生一個很大的相對剝奪感，對小老百姓來說是完全沒辦法接受。

吳怡萱表示，你一邊舉債，一邊跟人民營造說我們好像有剩錢，問題是有剩錢嗎？好像也沒有，這是行政效率失靈的狀態，政府應該去檢討這件事情。而且為什麼超徵是持續性的？其實2018年網路就有風向輿論，希望未來能修法，只要超徵，就還錢給民眾。

「問題是當時的財政部是怎樣回應？它就說：這些超徵來的稅收要拿去還債。」吳怡萱說，從2018年到現在，這個政府還是一樣，超徵人民的稅收之後拿去還債。可是問題是，收支平衡本來就是一個負責任的政府應該做的事情，拿了人民的納稅錢，就應該好好規劃、好好運用，不是拿了多出來的去還你原來的債務，這件事情對小老百姓來說，是完全沒辦法接受的。

吳怡萱指出，尤其現在把特別預算常態化，不是一個正常國家應該有的表現，人民對政府超支這種做為，現在明明就通貨膨脹，萬物皆漲，結果你政府還多收我的錢，不還給我也就算了，拿去填補政府製造出來的財務缺口，會產生一個很大的相對剝奪感。

「人民會對這個政府失去信心，因為我給你錢之後，你沒有好好規劃。」吳怡萱強調，好好地改革吧！都已經5年了，要嘛就是稅制的改革，要嘛就是在編列預算上好好地審視，而不是讓老百姓覺得你在施捨錢，然後還要讓老百姓求你把錢還給我們。