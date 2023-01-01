企排18年2023年首周賽事最後一場由女子組高雄台電對決新北中纖，本場比賽台電陳姿雅與黃瀞萱扮演領頭羊，攻守兩端的好表現替球隊打下不少分數，雖中纖在第二局曾一度領先多達5分，但台電發揮團隊力量，追上比分並一舉超前，反觀新北中纖後繼無力，台電本場比賽就以25比21、23、11直落三贏球，收下5連勝，與暫居后座的台北鯨華積分差距僅有兩分。

兩隊開局互不相讓，初期戰成平手，隨後台電的攻擊失誤讓中纖取得領先，不過台電李姿瑩立即追平戰局，隨後台電一鼓作氣，靠著黃芯瑜與陳姿雅將領先擴大，迫使中纖喊出暫停。暫停回來，中纖Sara在四號位的攻擊追平比數，雙方進入拉鋸戰，此時台電把握多次攻擊機會取得4分領先，最後台電靠著中纖攻擊出界收下第一局。

第二局中纖開局連下兩城，試圖力壓對手，但台電陳姿雅可不同意，連續在四號位的攻擊得分幫助球隊追平戰局。此時中纖黃蔓亞挺身而出，多次攻擊得手幫助球隊取得3分領先，隨後台電一路緊咬，靠著彭𦀡媃與黃芯瑜兩人的帶領下在後段扳平戰局，最後中纖黃蔓亞的攻擊失誤，台電拿下第二局。

進入第三局，台電延續第二局末端的攻勢，無論是進攻還是防守上皆有好表現，靠著黃瀞萱的攻擊得手取得3分領先，中纖立刻暫停調整。暫停回來，台電攻擊越打越順手，將差距擴大至7分，再次逼出新北中纖喊出暫停，仍無法止住台電的「電力攻擊」，差距一度超越10分，終場台電直落三拿下比賽勝利。