旅美好手張育成已因備戰新球季為由婉拒參加世界棒球經典賽（WBC）引發熱議，最大主因是他在2019年透過亞錦賽取得取得12天補充兵資格，被體育署列為列管球員，體育署今晚做出回應，但並未針對補充役做出說明。

體育署回應，「有關經典賽代表隊集訓名單，將由中職及棒協組成的選訓委員會議，依據教練團評估建議研商產生。相信後續選訓委員會與教練團會針對整體戰力及選手概況做最妥善評估，而體育署亦會給予充分尊重及全力支援協助。」

張育成在2019年亞錦賽過後取得12天補充兵資格，被體育署列為列管球員，根據「國家體育競技代表隊服補充兵役辦法第6條」，列管球員在列管期間內應依體育署指定參加集訓或比賽，因此是否「徵召」球員成為最大關鍵。

不過目前中華隊在產生50人大名單後，因中職與球員工會簽署協議，無法對外公布名單，總教練林岳平也表示，針對名單仍在與教練團、聯盟討論中，目前都是選手初步意願回覆。中華隊預計在5日進行教練團會議，針對35人集訓名單做討論，之後會再將名單提到至選訓委員會，28日在斗六展開集訓。