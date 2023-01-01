台灣去年稅收可望超徵4500億元，有立委建議普發現金給全民；總統蔡英文對此表示，錢要花在刀口上，不普發消費券或現金。媒體人董智森認為，蔡英文是要把這個錢抓在手上，才能讓自己免於提早跛腳。還有對這個錢用在選舉上的決心，她也絕對不會平白放過，因為下次選舉如果再贏，她的論文搞不好可以再封存50年，所以蔡英文很多盤算都是在為自己著想。

針對普發現金的說法，董智森1日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，過去英系立委講什麼，就是政府的政策。但這次英系講的居然被蔡英文否定，其實蔡英文下了很大的決心，但英系沒有料到的是，蔡英文是要把這個錢抓在手上。她現在有的就是官位、金錢在手上，才能讓自己免於提早跛腳。在這樣的背景下，這個錢要怎麼應用，就關係到2024年。

董智森還覺得，蔡英文可能認為離選舉還有13個月，現在花下去，到選舉投票前，手上沒有錢怎麼辦？所以錢一定要抓在手上。蔡英文美其名講一些漂亮的話，說勞健保、台電 、政府要有預備金，董智森質疑那些都是假的，因為看她過去對8800億前瞻預算、8000億防疫預算的使用方式，她對這個錢用在選舉上的決心，絕對不會平白放過。

董智森認為，蔡英文也許覺得下次選舉如果再贏，她的論文可以再封存50年，一旦她跛腳以後、民進黨又敗選，論文恐被公開，她將無地自容，搞不好還有刑責，所以蔡英文很多盤算都是在為自己著想。