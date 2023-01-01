台灣啤酒英熊職業籃球隊1日於天母體育館主場迎戰台南台鋼獵鷹，靠著「Kiwi」李啓瑋爆發拿下生涯新高33分、包含9記三分球，以及英熊全隊外線集體開火，三分球投31中16超過5成命中率，終場台啤英熊以112比109逆轉擊敗擊敗獵鷹。

台啤英熊本場比賽針對擺出巨塔陣的獵鷹隊，採取打「快」的策略，首節靠著頻繁的轉換快攻及外圍開火讓球隊取得33比28領先。來到比賽中段，獵鷹雙塔除了在籃下頻頻取分以外，也吸引包夾讓外圍射手群創造出空檔得手，獵鷹隊一路拉開領先進入第四節。

末節比賽一開始，英熊一度落後到13分，但英熊本土選手們紛紛跳出，黃鎮、李啓瑋貢獻外圍火力，再加上大勝(Branden Dawson)在籃下靈活取分，讓分數逐漸追近。終場前兩分鐘，隊長蔣淯安關鍵的三分球及妙傳助攻，將比數追到僅有一分差。讀秒階段兩隊還戰成平手，倒數44秒時大勝搶下關鍵的進攻籃板放進兩分，帶領英熊逆轉。

本場比賽手感火燙的李啓瑋拿下個人生涯新高的33分，三分球全場投12中9也追平聯盟本土球員紀錄，賽後他也獲得全場球迷歡呼，以及隊友們潑水祝賀。開季狀況較為低迷的他，今天順利找回手感也提到：「每一次比賽前都會跟自己對話，不要想太多，做好自己該做的事，很開心在2023的第一天有這樣的表現。」

今天拿下22分並傳出10次助攻的隊長蔣淯安也提到：「贏球的關鍵在於我們找回熟悉的風格，在防守的輪轉上做得非常出色，每一個球員都盡最大的努力，因為真的很想把勝利帶給主場球迷。」而除了李啓瑋和蔣淯安以外，贏下這場比賽另一個關鍵的人物則是大勝，面對獵鷹巨塔打出28分、15籃板、5助攻、4抄截和3阻攻的全能表現。

順利收下2023年首場勝利後，台啤英熊將於明天下午16時30分將再度於主場出賽，迎戰來訪的新北中信特攻。明天持續是「英熊出狀元」學生主題周，除了「學生服小調啤」和客座主持人梔梔以外，還邀請到「國民學姐」黃瀞瑩擔任開球嘉賓，現場也有豐富的活動及入場禮，購票可至FamiTicket全網購票網，或賽前3小時於天母體育館現場購票。