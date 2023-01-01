大陸國家主席習近平昨（31）日發表新年賀詞，調子放軟，未再提到「統一」。對此，蔡英文總統表示，她有注意到習近平昨天講話，是用一個比較和緩的方式表達，但她也提醒，台灣周邊解放軍的軍事活動，無助於兩岸關係及區域和平穩定。至於兩岸人民恢復健康而有序的交流，以及維持台海和平穩定是疫後共同課題。對此，前立委郭正亮今日就表示「2023年至2024年兩岸關係是非常悲觀，悲觀到可能會發生衝突」。

郭正亮1日在網路節目《新聞大白話》中表示，「兩岸講這一些讓民眾溫暖的話，是好事」，但郭正亮話鋒一轉，「根本性還是兩個問題，第一個兩岸是不是相向而行？台灣更多恐怕是扮演美國要的角色，這是相向而行嗎？搞不好是背道而馳，說不定還會被人家理解為是美國的旗子」。

郭正亮更接著說，「第二點就是兩岸的定位，蔡英文都講互不隸屬，互不隸屬是不是相向而行？這才是核心」，郭正亮也提及，「只要民進黨所做的事情都是背道而馳，兩岸都不是相向而行，而且都是配合去當美國的旗子，配合美國的戰略佈局，然後繼續強調兩岸沒有任何特別關係，只要維持這兩個論述基本上都無解」，最後郭正亮也說，「我認為2023年至2024年兩岸關係就是極為悲觀，悲觀到可能會發生衝突」。