每逢大選，民進黨必喊「抗中保台」。但在九合一選舉慘敗後，同額競選民進黨主席的副總統賴清德近期更是喊出「和平保台」的口號。國民黨主席朱立倫回應，民進黨每天喊抗中，終於發現「國民黨路線才是對的」。前民進黨立委林濁水表示，慌慌張張地粗糙推出「和平保台」新名詞，果然被國民黨嘲笑，只能嘆氣。

林濁水今(1日)在臉書貼文表示，「和平保台」新名詞，取代「抗中保台」。果然被國民黨嘲笑，一開始，他就預料會這樣了。沒有細膩處理，就慌慌張張地粗糙推出，只能嘆氣。

網友回應表示，「丟臉丟到不知道該怎麼形容」、「他們保個X啊？」、「早知如此，何必當初」、「這次KMT笑得很有意思」、「這意思是『抗中』無法『和平』！認清事實沒什麼好嘲笑，更不要以嘲笑二字，掩飾民進黨已自認抗中無法保台！」

也有網友認為，「即便其他名稱，就不會被國民黨攻擊或嘲笑嗎？」、「她前幾天才宣布徵兵制恢復一年，要加強『作戰訓練』，今天卻說2023年兩岸之間要加強交流，什麼邏輯？」