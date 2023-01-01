儘管台啤英熊官方還沒公告目前暫居台灣運彩T1聯盟得分王愛禮的「THANK YOU」新聞，不過隨著英熊顧問閻家驊提前爆料，幾乎已經宣告因為突然威脅不加薪就不打的愛禮遭到開除，他隨即沒在1日英熊與台南台鋼獵鷹的比賽當中出場。

閻家驊今晚發布臉書內容如下，「昨天跟我說，不給他加薪，他今天拒絕出賽。情願輸，也絕不受威脅。同心協力、艱辛中險勝，團結的力量不容忽視。什麼『早哥(愛禮上季綽號)』，明天的班機請他快快離開，省下的美金，給本土當獎金。」

這不是愛禮首次發生這種脫序行為，上季效力新北中信特攻，也因無法融入團隊只打12場就離隊，本季加盟英熊的時間更短，只打了6場就被開除，儘管他場均33.2分位居聯盟得分王，另有7.5籃板、5.0助攻，還是連兩季保不住飯碗。

不過有趣的是，目前名列T1聯盟本季得分排行牌前兩名的球員都已經離隊了，分別是場均33.2分的愛禮，以及場均30.8分的桃園永豐雲豹洋將威廉斯(資格註銷)，所以當前真正的聯盟得分王，應該是雲豹洋將艾夫伯，目前他場均26.3分。