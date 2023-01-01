五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」1日在樂天桃園棒球場舉辦第6場，看到歌迷高舉「被拋棄另一半去看蔡依林演唱會」時，阿信大笑問為什麼不去，「另一半很有眼光，五月天很常開演唱會」，他也不忘炫耀自己有2張票，結果遭到怪獸逼問為什麼不去、來這裡幹嘛，逗得現場笑聲不斷。

女歌迷點歌〈生存以上生活以下〉，讓阿信氣說：「我點妳出來，結果妳弄五月天」，最後把責任推給瑪莎，「你來唱好了，你寫的，個人造業個人擔」，瑪莎委屈又緊張的說：「不是啊，這不是我點的」，他在討價還價後，還是盡責表演，滿足歌迷心願。

第二位歌迷準備〈反而〉、〈垃圾車〉、〈T1213121〉、〈C和弦〉4選1清單，並附上歌詞，阿信不顧現場歌迷頻喊〈垃圾車〉，「你們要聽垃圾歌，我等下多唱給你們聽，我們來讓瑪莎唱他寫的〈T1213121〉、〈C和弦〉」，瑪莎忍不住笑問：「我今天上台前有哪裡對不起你嗎？」

五月天後來表演〈你說那C和弦就是〉，但因為太久沒唱而零零落落，阿信當場承諾「我們決定回去再練習1、2天，錄好之後放在IG上，你們要跟其他天的歌迷說不准聽，這是屬於你們的」。

演唱會最後，五月天突齊唱〈你說那C和弦就是〉，帶給現場歌迷最大驚喜。

五月天今送上元旦新年禮物，宣布「五月天2023諾亞方舟10週年進化」演唱會，將於五月天成軍26年的3月29日、31日、4月1日、2日，四天在高雄世運主場館續航；阿信也替現場歌迷許願，「希望五月天，五個人，寫出更多在風裡雨裡陪伴大家的歌」。他感慨的說，「2012年時瑪雅預言世界末日，不管大家相不相信，沒想到2020年開始，我們沒想過世界會發生一連串變化，到現在的2023年。這2、3年間，末日有來，但世界沒有毀滅，歡迎大家來到2023年的第一艘諾亞方舟，我相信下次或是下下次，口罩可以拿下來，大家呼吸更順暢，唱歌也可以更大聲了，期待下次更瘋的演唱會。」