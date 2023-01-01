五月天宣布3月將在高雄世運續航「諾亞方舟」演唱會。（相信音樂提供）

告五人今為五月天表演嘉賓。（相信音樂提供）

五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」1日在樂天桃園棒球場舉辦第6場，在表演〈軋車〉時，天空開始飄雨，阿信大喊不受風雨阻礙，一定會唱到大家全身濕透；石頭向現場歌迷說，雖然他們不是五月天2023年的第一組歌迷，但仍要釋出全力吶喊，他也出言警告看台區歌迷，「你們很小聲的話，這一年的運勢...」嚇得阿信趕緊阻止，經過一連串的尖叫，石頭滿意的說：「我發現來到演唱會的朋友很有趣，怕看台區太小聲會影響運勢，搖滾區也幫忙叫了」。

輪到怪獸跟搖滾區歌迷互動，他大聲又急躁的口氣，讓阿信再次出言制止「不要這麼凶，他們買票很辛苦」，怪獸說雖然31日晚的跨年演唱會，讓他沒睡飽又沒體力，但用來對付歌迷綽綽有餘，「你們這些掛搖滾區的不能愧對牌子啊」。

五月天去年12月31日的「諾亞方舟十週年特別版」線上演唱會，耗時8個月、造價1.5億重金打造，宛如電影《奇異博士》鏡像多元視覺效果，吸引1.9億人次的觀看次數，比各城市跨年演唱會直播人數還多，再次創造線上演唱會的天花板高度，也是五月天送給歌迷的最完美歲末禮物。

今晚開場嘉賓，由2023年第一天釋出全新單曲MV〈在凌晨睡著的自己〉的告五人擔任，他們一連表演〈愛人錯過〉、〈給你一瓶魔法藥水〉，及上千萬點閱率的爆紅歌曲〈披星戴月的想你〉，身為五迷的3人說：「我們自己也是五迷，所以看到諾亞方舟復刻場很感動」，更開心能有機會在偶像的演唱會上演出。