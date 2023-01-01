犬貓陪伴人類已久，人對貓狗的感情往往勝於其他動物，我國遊蕩犬貓零撲殺政策於2017年2月上路，但流浪犬貓數量逐年成長，也帶來環衛安全與生態保育等問題，是否恢復安樂死與規範餵食流浪貓狗帶來兩極的爭議。有民眾認為餵食讓遊蕩犬貓持續繁殖，但有民眾認為，餵食是對生命的關懷展現，不該被規範與禁止。

去年7月民眾於公共政策網路平台上提案「恢復流浪動物安樂死與規範餵養流浪貓犬」連署，在9月2日達5000人附議達標；隨即也有民眾發起「反對『恢復流浪動物安樂死與規範餵養流浪貓犬』提案」，並在9月12日獲得5000人附議達標，農委會日前舉辦開放政府協作會議，針對上述議題邀集正反方提案人、專家學者、獸醫師、動保單位等關係團體代表人共同討論。

「恢復流浪動物安樂死與規範餵養流浪貓犬」提案人黃小姐表示，餵養究竟是不是善心這是許多人的疑問，但除了貓狗大小便、寄生蟲、狂犬病等，犬貓吃飽了還是有心理需求，這些需求就會發洩在野生動物或弱勢民眾，導致咬殺、車禍率增加等。

黃小姐指出，農委會應在「動保法」第三條針對管領人給出明確定義，凡長期、定點、定期餵養、負擔遊蕩犬貓醫療花費的人，只要符合其一都應為管領人，若主管機關仍以不符合民意推託管束，那國賠管道就必須來考量，「否則餵養造成的受傷與財物損失該由誰賠償」？

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，支持針對餵養人行為與規範來管理，但對街頭遊蕩動物還是要注重個體福祉，完全禁止餵食仍會造成問題，例如剝奪食物來源導致犬貓衝擊家禽與野生動物等。

農委會特生中心研究員林育秀強調，遊蕩犬貓問題應多管齊下來解決，犬貓不會因為餵飽了就不攻擊，成群的傷害反而更大，野生動物的家在野外，犬貓則應該回到家庭。

高雄市動保處收容組長李東融說，遊蕩動物數量太多仍是最大的問題，但要執行的政策很難讓各方都完全滿意，例如TNR若未徹底落實，或是餵養者沒有負起責任，後續衍伸的問題都會很難處理。