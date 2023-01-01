美國有線電視新聞網（CNN）引述WPMI電視台報導，阿拉巴馬州莫比爾市（Mobile）昨夜發生槍擊案，造成1死9傷，當時幾個街區外就有人群正在慶祝跨年。
莫比爾市警長普林（Paul Prine）告訴WPMI，警方接獲通報稱陶芬街（Dauphin Street）200街區晚間11時15分有人開槍，員警抵達現場後發現一人死亡、數人受傷。
普林表示，傷者全被送往當地醫院，目前並無有關他們傷勢的消息。
警方尚未逮捕任何人，開槍動機也還不清楚。
美國有線電視新聞網（CNN）引述WPMI電視台報導，阿拉巴馬州莫比爾市（Mobile）昨夜發生槍擊案，造成1死9傷，當時幾個街區外就有人群正在慶祝跨年。
莫比爾市警長普林（Paul Prine）告訴WPMI，警方接獲通報稱陶芬街（Dauphin Street）200街區晚間11時15分有人開槍，員警抵達現場後發現一人死亡、數人受傷。
普林表示，傷者全被送往當地醫院，目前並無有關他們傷勢的消息。
警方尚未逮捕任何人，開槍動機也還不清楚。
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