美國有線電視新聞網（CNN）引述WPMI電視台報導，阿拉巴馬州莫比爾市（Mobile）昨夜發生槍擊案，造成1死9傷，當時幾個街區外就有人群正在慶祝跨年。

莫比爾市警長普林（Paul Prine）告訴WPMI，警方接獲通報稱陶芬街（Dauphin Street）200街區晚間11時15分有人開槍，員警抵達現場後發現一人死亡、數人受傷。

普林表示，傷者全被送往當地醫院，目前並無有關他們傷勢的消息。

#Alabama - At least one person killed and nine others are wounded during a shooting on Dauphin Street in downtown #Mobile, police have said (📹micaunleashed) pic.twitter.com/eAxh9GWCEi — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) January 1, 2023

警方尚未逮捕任何人，開槍動機也還不清楚。