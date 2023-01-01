九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，但閣揆蘇貞昌遲未總辭引發爭議。名嘴謝寒冰今(1日)在《新聞大白話》節目指出，蘇貞昌拍影片宣揚政績，就是死皮賴臉想留下來，因為這人私心太重，深怕他離開之後那些跟著他的人，全部都要失勢丟飯碗，新院長也不會賣他面子。

「我是覺得他最好留讓，讓大家看看蔡英文是如何地死不悔改，蘇貞昌是多麼地貪戀權位！」謝寒冰表示，這個時候還在搞宣傳影片，就是他死都不想離開這個位子。但是他說這個男人真夠狠，還特別去找了大陸口音的抖音配音，是怎樣？不知道這人腦袋裡頭裝什麼。

謝寒冰說，他以為這些是表示他的政績，不是啊，光是那個種樹百里就怨聲載道，忘記了嗎？差一點屏東會翻盤就是因為你害的，還好意思講。還有，口罩政策當初根本是個笑話，永遠記得當初找了一個什麼醫生出來，還告訴大家說，捷運裡面不用戴口罩，因為捷運的門會打開，所以它是開放空間。

「政策根本混亂成一團，蘇貞昌這種二百五還把它當政績。」謝寒冰強調，這個人就是死皮賴臉，就是不想離開這個位子，當記者問他，他還說要請蔡總統多方考量、慎重考量，有什麼好慎重考量？如果是有羞恥心的人，當天辭職不接受慰留，不就走人了嗎？為什麼還留在這位子上，就是你死皮賴臉想留下來嘛。

謝寒冰指出，為什麼他要佔這個位子？很簡單，因為蘇貞昌這個人私心太重，他深怕他離開之後，那些跟著他的人，全部都要失勢，全都搶不到飯碗，他女兒以後還要不要拿標案？蘇巧純如果還想要動用特權的時候，沒有老爸可以靠，蘇巧純要怎麼樣去動用特權？新的院長會賣蘇巧純面子嗎？然後像丁怡銘、廖燦昌這些奇葩的「人才」，以後誰會用呢？除了蘇貞昌之外誰會用呢？