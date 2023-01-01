沖繩冬櫻最早盛開，參加團體旅行升等一晚海景飯店。(可樂旅遊提供)

武陵農場櫻花季年年秒殺，可樂旅遊保證入園入住。(可樂旅遊提供)

可樂旅遊推出武陵櫻花加上礁溪溫泉，二日遊雙重享受。(可樂旅遊提)

2到3月櫻花季，「可樂旅遊X阿里山森鐵專列」加開櫻花鐵道班次。(可樂旅遊提供)

後疫情時代，全球旅遊商機逐漸復甦，可樂旅遊超前部署海內外櫻花攻略，海外首波主打全日本最早盛開的「東京河津櫻」及「沖繩櫻花秘境」，最早１月就能出發探春。另外年年秒殺瘋搶的「武陵櫻花季」，旅行社搶先卡位富野渡假村、國民賓館，保證入園、入住，祭出多項專案搶攻花季商機。

東京河津櫻早春搶頭香 冬雪、春櫻一次嗨玩

東京近郊是日本本土最早河津櫻開花處，可樂旅遊集結冬雪體驗、春櫻漫舞的「雙花祭、雙纜車」精華，探訪春櫻外也搭配梅花品種獨冠全球的熱海梅園梅花祭，看盡花花世界的美。還可搭上富士山纜車眺望河口湖畔、乘大室山纜車欣賞伊豆火山地形，業者也安排富士山YETI滑雪場的滑雪盆體驗，一次暢遊冬、春兩季。

關東河津櫻花祭2／1至2／28粉嫩開跑，除了遍賞櫻花，還可爽嗑鮮美螃蟹buffet，有機會入住富士松園，在觀山湖景簇擁的浴場放鬆泡湯，享受美好假期。

冬櫻搭海景飯店 沖繩寒緋櫻迎接春季花舞

沖繩由於氣候溫暖，1至2月中旬寒緋櫻提前開花，成為日本櫻花花期最早之地。沖繩櫻花大多為色澤飽和的寒緋櫻，與本州櫻花擁有不同魅力，可樂旅遊推出「沖繩櫻花語四日」，帶領遊客到世界遺產今歸仁城跡及八重瀨公園兩大賞櫻名景，預計最快1／31即可搶先一睹冬之櫻。此外，為讓旅客感受沖繩不虛此行的海島風情，除市區住宿外，參團再加碼升級一晚海邊渡假飯店，度假感爆棚。

武陵賞櫻X礁溪泡湯 雙重享受樂FUN鬆

「2023武陵櫻花季」2／7正式開跑，每年武陵櫻花季總是一房難求，可樂旅遊備妥武陵賞櫻最熱門的搖滾區住宿「富野渡假村」及「國民賓館」，推出2人、4人、6人一泊二食專案，滿足不同客群的旅行需求。業者還推出「武陵櫻花搭礁溪溫泉」雙享二日遊程；團體住宿「葛瑪蘭風呂會館」，每間客房配置獨立溫泉泡湯池；自由行則另含「村却國際溫泉酒店」一泊二食，加贈星空酒吧抵用券，賞花溫泉之旅加上微醺夜派對，體驗最chill的旅遊。行程中考量武陵農場屬特殊山區，特別安排雙司機駕駛保障安全。

春季限定櫻花鐵道 阿里山專列好評獨售

去年下半年啟航的「可樂旅遊X阿里山森鐵專列」月月滿座熱銷，近半年總計售出破千席次。2023年初春，業者延續獨家推出的阿里山五感體驗專列，加開2／20、3／13、3／27櫻花鐵道班次，結合隙頂、石棹櫻之道等經典櫻花步道，二日遊包裝祝山觀日出和佐登妮絲歐風城堡，既可遍賞不同品種的櫻花面貌，還能一併征服嘉義最新旅遊熱點。櫻花季限定專列預購開搶，旅客加贈奮起湖便當口味米乖乖、奮起福米餅等伴手禮6件組。旅行社3月也將依各地開花時序，推出日本關西、九州、北陸、韓國首爾、大邱等名勝賞櫻，一路延伸到美東華盛頓櫻花節，帶領遊客「身」入春櫻漫舞的粉紅盛宴。