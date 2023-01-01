民進黨立委王美惠稍早在臉書貼文發聲。（取自王美惠臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

蔡英文總統今在元旦談話，對於朝野呼籲4500億元超收稅金還稅於民，表示錢要花在刀口上，英系立委王美惠稍早在臉書貼文發聲，請總統體恤基層民眾生活上的壓力，指超徵已是事實，在這農曆年關將至之時，人民很需要「還稅於民」，再次呼籲，普發現金，照顧全民。

王美惠在臉書貼文內容如下：

小英總統在元旦談話中提到，還稅於民，發放現金，這個決定不容易，還請國人理解。阿惠了解，制定一個周全的政策，著實不易，但也要請總統，體恤基層民眾，生活上的壓力。

新冠肺炎的疫情，已讓世界各國陷入經濟蕭條的困境，也面對著通膨的壓力。反觀，台灣在這三年，總體經濟成長，成績亮眼，實屬不易。不過這些耀眼的成績，對於一般民眾而言，是很難真正感受得到。因受疫情影響，基層民眾飽受房價、物價高漲之累，以及通貨膨漲和低薪之苦。這些問題，已讓年輕人對自己人生的未來，不再抱持著希望。

如今超徵已是事實，在這農曆年關將至之時，人民很需要「還稅於民」這個政策。阿惠再次呼籲，普發現金，照顧全民。