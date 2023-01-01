韓國今年全年電價將上調每度（kWh）51.6韓元（台幣1.36元），第一季調高四分之一，之後逐漸調漲。電價上調率9.5％，創1981年石油危機以來最大。四口之家的每月電費負擔將增加4,022韓元（台幣106.6元）。

韓國產業通商資源部和韓國電力公司宣佈，今年第一季電價每度上調13.1韓元，漲幅約占全年的四分之一。

電價上調率9.5％、每度漲幅（13.1韓元）、四人家庭電費增幅（4,022韓元），均創1981年石油危機以來的最大值。

韓國電力公司去年前兩季度凍結電費以穩定物價，但在7月起漲，假設四人家庭每月用電量為307度，每月多繳電費1,535韓元左右。緊接著在10月再度調漲電費，四口之家每戶電費漲2,270韓元。兩次合計調升3,805韓元（約台幣101元）。

企劃財政部表示，第一季電價上調將影響消費者價格指數（CPI）上漲約0.15個百分點，政府預估2023年物價漲幅3.5％，已將此次電價上調考慮在內。

韓國2022年CPI年增率達5.1％，為1998年（7.5％）以來最高。

12月CPI年增5％，連續八個月保持在年增率5％以上。按項目看，水電燃氣價格大漲23.2％，其中城市燃氣和電費漲幅分別為36.2％和18.6％。