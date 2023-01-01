有媒體報導，美國拜登政府正考慮向烏克蘭提供M2布萊德雷步兵戰車(Bradley IFV)，如果該報導成真，將會是戰爭爆發以來，烏克蘭得到的各種裝甲車當中，性能與火力最強大的西方戰甲車。在1991年波斯灣戰爭期間，M2所擊毀的伊拉克坦克，比M1艾布蘭主戰坦克(Abrams MBT)還要多。

1945網站(19fortyfive)分析，布萊德雷戰鬥車有3位成員，分別是車長、射手與駕駛。全重在27~33噸之間，可搭載 6 或 7 名士兵，具體取決於型號。這是第1種步兵戰車，具有1具25 公釐機砲，與7.62公釐同軸機機槍，可打擊步兵和輕型裝甲車，同時，還有拖式反坦克飛彈(TOW Anti-tank missile)，可對抗遠處的主戰坦克，綜合性能相當強大。

美國和北約的決策圈認為，如果對向烏克蘭提供西方主力武器，可能挑釁性太強，引發普丁作出非理性的危險動作。所謂主力武器就是指現役戰鬥機和西方主戰坦克。當然啦，這個想法是有些矛盾的，目前北約向烏克蘭提供了大量的先進的火砲與火箭砲系統，已對俄羅斯造成更多的損失；持續提供給烏克蘭的先進防空系統，效能也不遜於主力戰機的防空能力。

在這種情況下，布萊德雷就有可能成為替代主戰坦克的方案，在重量上它比主戰坦克輕的多，在地位上也被認為是輔助性質的角色，雖然它的火力M113強大的多，但是目前烏克蘭和俄羅斯也都有大量步兵戰車，主要是蘇聯時期的 BMP運兵車與步兵戰車。

布萊德雷戰鬥車並不便宜，以2000年的估價，每輛車約為320萬美元。但美國已經量產了大約6,500輛，其中已有超過三分之一進入封存狀態。因此，只要該計劃通過，美國可以立即贈送數百輛布萊德雷給烏克蘭，而不會影響現有戰備。

當然，封存中的布萊德雷，大多是早期型號的M2A1 和 M2A2，它們與現役的M2A4有不少的差異，因此五角大廈在轉送前，可能需要花一些錢升級它們。

與BMP 戰甲車相比，布萊德雷更堅固也更沉重，若兩車在戰場上遭遇，布萊德雷的25公釐快砲，可以輕鬆擊穿 BMP 的正面裝甲，但是BMP的 30公釐砲，則難以對抗布萊德雷的前裝甲。這性能上的差距，迫使俄羅斯在後來的BMP-3戰甲車上，加裝口徑更大的100公釐砲。但是布萊德雷有更好的感測系統可以提前發現敵人，並且用拖式飛彈加以摧毀。

再來說說布雷德雷的缺點，首先是底部防護力不足。布拉德利問世的時候，沒有考慮到簡易爆炸裝置(IED)的威脅，因此儘管裝甲很沉重，它仍然相對容易受到地雷和IED的攻擊。

另外就是它的機動力與行程較小，因為它多年來的升級，加裝了更多的武器和裝甲，使得全重量增加了幾噸，但是引擎沒有更換，繼續使用500馬力的柴油引擎，這意味著動力不足，以及懸吊系統也容易故障。這也使得布萊德雷將帶來更大的後勤負擔，需要有更即時的後勤保障，來供應加油、維護和修理。

提外話，布拉德雷當年發展引起了很大爭議，為滿足美國陸軍機械化步兵和騎兵偵察部隊的不同需求，它花了多年時間和數十億美元開發，這一過程遭到批評，有一部著名的喜劇電影《五角大廈的戰爭》(The Pentagon Wars，又譯戰略機動大作戰、烈火突擊隊)，就諷刺了它是一款步兵裝載有限、防護效果有限、火力又過度多樣化的奇特裝甲車。然而，不應過度解讀電影中的諷刺，布雷德雷基本設計並不罕見，而且在實戰中的表現也相當出色，還成為後來步兵戰車的設計典範。