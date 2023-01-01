成人片女優孟若羽擁有F級上圍，之前因跟鄧佳華成功製造話題，IG粉絲從千人暴增至19.6萬。近日她跟風玩匿名問答，被問到是否擔心重要部位鬆弛，大方地回答了。

孟若羽曾是美睫師，為了想多賺錢，2021年1月成為AV女優，2年期間已累積不少作品，為了劇情需求，也挑戰過「4人運動」。最近她玩起IG盛行的匿名問答遊戲，收到眾多網友的提問，孟若羽幾乎有求必應，公開初體驗年齡為13、14歲，跟當時的男友在她家偷嚐禁果。

其中一題相當辛辣，「當女優會不會擔心被用到鬆掉？」孟若羽有點傻眼，反問：「請問是誰說會鬆掉的？」接著直言：「講白一點，即使鬆了現在醫美這麼發達，不會去弄醫美修復嗎？」

另外，有網友好奇女優拍攝時的生理反應，孟若羽表示當下要隨時注意攝影師，也要忙著換姿勢，直言：「我在工作時很少高潮，都是用演的居多」也透露某些男優讓她很無感，呼籲觀眾不要對片場有太多不切實際的幻想。