格蘭傑威士忌今年也與泰裔插畫家Pomme Chan合作，打造獨一無二、色彩繽紛的限量款包裝，今年鬼才釀酒師比爾博士將森林中感受到的感動，融合森林的氣味、聲音與影像等，融入了全新限量酒款中，並命名為「森林物語（A Tale of the Forest)」，插畫家PommeChan也以森林的意象創作，是一款將森林的蔥綠繁茂與芳香體現於五感中的作品。
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