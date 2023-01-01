格蘭傑威士忌今年也與泰裔插畫家Pomme Chan合作，打造獨一無二、色彩繽紛的限量款包裝，今年鬼才釀酒師比爾博士將森林中感受到的感動，融合森林的氣味、聲音與影像等，融入了全新限量酒款中，並命名為「森林物語（A Tale of the Forest)」，插畫家PommeChan也以森林的意象創作，是一款將森林的蔥綠繁茂與芳香體現於五感中的作品。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！