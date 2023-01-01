白冰冰跨年夜參加「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」，演唱多首台語歌、日本演歌組曲，炒熱氣氛。（三立提供）

資深藝人白冰冰昨在花蓮跨年時翻唱宇多田光的經典神曲〈First Love〉，她的「演歌版」風格意外掀起熱議。不過，網友對白冰冰的唱腔褒貶不一，有人覺得聽到賺到，但也有人崩潰喊：「聽完我嚴重失戀。」對此，白冰冰剛剛做出回應，驚曝認識宇多田光的母親藤圭子。

佐藤健、滿島光主演的Netflix日劇《First Love 初戀》翻紅，連帶宇多田光唱的主題曲〈First Love〉重新登上熱門排行榜。怎會想翻唱這首歌？白冰冰受訪時透露靈感來源，表示三立製作單位一開始希望她唱出大家想不到她會唱的歌，「我就想日本演歌就是我的拿手，但這類新型的情歌我真的是沒經驗，我就挑戰看看。」

至於有網友虧《初戀》怎麼唱成「失戀」，白冰冰認為網友可能對日本不了解，解釋說：「《初戀》是歌名，但歌詞從第一句開始『最後的吻，你明天到底會抱哪個人、你會想哪一個人』，就是失戀的歌」，所以她用自己歷練唱出與宇多田光迥然不同的風情。

她說認識宇多田光的媽媽，「她（藤圭子）都唱比較悲傷女人的歌，我就用宇多田光媽媽的唱法，唱她這首歌。」