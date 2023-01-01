中國大陸近日由秦剛接任外交部長，而秦剛日前曾發表文章提到「加快南海行為準則磋商」。前立委郭正亮今(1日)在《國際直球對決》節目中提到，菲律賓是南海行為準則磋商中，最後一塊，也是最難處理的，因為菲律賓跟美國有共同防禦條約，所以美國一定會想方設法阻攔。而美國手上的牌只有一張，就是軍事牌。他認為菲律賓總統小馬可仕不會拒絕南海行為準則，可是會提出一些條款，就是跟美國共同防禦的這個部分怎麼處理。

2022年12月26日，秦剛在美國《國家利益》雜誌發表題為《中國的世界觀》的署名文章，強調中國大陸的發展是世界和平力量的增長，不是所謂「打破現狀」力量的擴張。秦剛在文章中提到，當前南中國海局勢現狀，是域內國家正加快「南海行為準則」磋商，努力達成有實際意義、有效的地區規則；中印邊界當前現狀，是雙方均願采取措施緩和局勢，共同維護邊境和平安寧。

「菲律賓是最後一塊，也是最難處理的，因為菲律賓跟美國有共同防禦條約。」郭正亮表示，所以美國一定會想方設法阻攔，事實上美國去年剛撥了6600萬(美元)，要到菲律賓5個小島，可能是要做基地的工事，其中有一個小島就在巴士海峽口，離台灣非常近。

郭正亮強調，「我認為美國會全力阻攔（南海行為準則），因為它手上的牌只有一張嘛，就是軍事牌。可是我認為大勢是，小馬可仕不會拒絕南海行為準則。」可是他會提出一些條款，就是他跟美國共同防禦的這個部分怎麼處理。就是簽了這個之後，我還是要跟域外國家演習，那怎麼辦呢？

「這個恐怕就必須處理，這是一個很現實的問題啦。」郭正亮指出，東南亞有一些國家，例如新加坡，新加坡也不是跟美國有共同防禦條約，可是它跟美國是很親的，它雖然不是當事國，可是相關的議題它也會發言。