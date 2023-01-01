日前大陸吉林省長春市有夫妻在晚上「恩愛」時，因為沒有熄燈且窗戶大開，整個開戰的聲音響徹全社區，住在該社區的其他鄰居們紛紛抱怨，要這對夫妻小聲一點，但是竟然被嗆「關你什麼事」、「你們覺得吵可以關窗啊」、「都是些什麼鄰居啊」；而這段影片與鄰居在社區群組抱怨的對話也曝光了！

從影片中可見，女子不停的上下擺動，男子則坐在一旁，且住處窗戶大開，燈光明亮，夫妻倆的「開戰」過程全都被拍下，且有住戶將影片PO在群組，也有住戶抱怨「哪棟的在表演直播？稍微收斂一點，大家都要休息」、「感覺整個社區都聽到了，聲音好大」、「太忘我了，稍微觀點窗都不至於這麼大聲」、「也不知道還要弄多久」。

稍晚影片中的主角看到群組訊息後，便罵鄰居偷拍行為是侵犯他人隱私，是違法行為，並表示要報警，且要求解散群組，「你偷拍我夫妻二人，夠你在裡面睡幾年了」，甚至還反嗆群組內其他人，「關你什麼事，我兩人恩愛一點，你們覺得吵可以關窗啊！」、「真服了，都是些什麼鄰居啊」。