馬爹利（Martell）與德國藝術家克里斯托夫尼曼（Christoph Niemann）攜手，大膽翻玩中華文化中傳統七巧板，重塑全新視覺意象，打造2023新年限定款禮盒，並在細節象徵馬爹利自由大膽精神的雨燕、中國兔年的靈兔等元素，充滿節慶氛圍，兩者如七巧板般交織，演繹東西方文化的匯流，大膽生動且充滿現代感。

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