百富與剪紙藝術家楊士毅合作，將剪紙技藝延伸至大型藝術裝置之上，即起至1月15日於台南市美術館2館戶外廣場展出，透過沉浸式心藝體驗活動，領略「一心一藝」的品牌精神。百富威士忌的製作過程，就好似藝術家精心雕琢剪紙藝術一般，現場有近6米高的大型剪紙藝術裝置，參與活動並分享即可獲得百富品酩券，可至台南特色酒吧品味佳釀。

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