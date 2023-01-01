今（1）日元旦講話，總統與地方首長各自對民眾做信心呼喊。對此，媒體人韋安今日也在臉書發文表示，今年的元旦講話，侯友宜多次強調，大家一起在懷抱著對中華民國的尊敬、對這片土地的熱愛之下，「團結」才是台灣和人民的唯一出路。韋安強調，侯友宜3提團結只為追求一個目的，做為政壇最重要人物之一，2023年最大的心願，就是在團結人民之下，為台灣帶來和平，讓中華民國可以「安定、繁榮、永續」地發展和強盛下去。

面對疫後經濟和民生困境，以及複雜多變外在環境，社會充滿不安定感，侯友宜認為「更要團結所有人的力量，在國家的旗幟底下，放下對立及衝突，不分你我、族群、黨派，愛中華民國，守護台灣這片土地，促進經濟產業發展，建構社會福利及安全網，一起帶動國家更好的未來！」

侯還說：「新北市是全台灣最大的城市，面對所有艱困的挑戰，四百萬名市民朋友一定會團結在一起，並扮演串起北北基桃宜甚至新竹縣市等北台灣平台的關鍵角色，推動交通、產業、教育、文化環境更好，『不只新北好，北台灣也要好，台灣才能共好！』」

最後，侯強調「只要全台灣人民團結，就可以創造無限大的力量，讓中華民國和平、安定、繁榮、永續。」

而韋安也在臉書上指出，在之前，遠見‧天下文化事業群舉辦第三屆「知識跨年饗宴」論壇中，侯友宜演講時也呼籲「和平一定會來！」他說「我們一定要大家一起團結，邁向2023年和平的希望，這是我們大家深深的期待，大家一起努力，希望和平一定會來」。

韋安強調，侯友宜作為新北市長，和台灣政壇最重要人物之一，2023年最大的心願，就是在團結人民之下，為台灣帶來和平，讓中華民國可以「安定、繁榮、永續」地發展和強盛下去。