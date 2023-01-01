好市多除了供應物美價廉的產品以外，輪胎中心也提供補胎、電瓶健檢等基本汽車服務。一位網友近日前往新莊好市多消費，沒想到準備回家時汽車卻突然沒辦法發電，幸好輪胎中心一位林姓員工好心幫忙，才讓他順利回家。不過許多人發現，員工姓名竟撞明香港已故演員「林正英」，忍不住笑說「我都不知道原來師父會修車」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，某天她逛完新莊好市多準備回家時，車子突然無法發電。幸好求助輪胎中心員工時，一位名為林正英的員工專業的詢問車種、型號，拿著接電工具幫他們發動汽車，讓原PO大讚，「真的非常感謝他熱心且專業的服務，之後也會想要找他到好市多換輪胎了」。

對此，許多人紛紛回應，「輪胎部不是有賣電瓶嗎？換一顆唄！」、「同為業務覺得這種客人真棒～」、「可以直接在輪胎部換電瓶表示感謝啊」、「在這講沒用！這裡不是好市多官網！直接去客服表揚他才有用！」

不少人則紛紛笑說，「我都不知道原來師父會修車」、「認真發問：您是不是摻到30斤黏米」、「居然請到了殭屍道長，威武了」、「林正英？他有拿黑狗血、墨斗、桃木劍嗎？」、「文才呢？有沒有一起幫忙」、「這年代真的不景氣，看風水辦法事的還要兼職汽車維修！祝大家新年快樂，兼職賺的比正職多！」另外還有一名同樣前往好市多新莊店輪胎中心調整輪胎的網友透露，「確實有林正英師父值班喔！」