痲瘋病自古以來就令人聞之色變，它是一種由痳風分枝桿菌引起的慢性傳染病，它會影響皮膚、神經和黏膜，如果不及時治療，可能會導致嚴重的毀容和殘疾。然而，一項令人驚訝的新研究發現，痲瘋桿菌可能具有刺激肝臟生長和再生的能力，而且不會造成損傷或疤痕形成。科學家們現在試圖以這項發現為基礎，做為肝病治療的方式。

每日科學(Scitech Daily)報導，利用痲瘋桿菌的影響，有可能使自然老化的肝臟恢復原本活力，也有可能使用這一過程，使受損的肝臟再生，從而減少肝移植的需要。

科學家表示，在肝臟再生研究過程中，原先是使用一種侵入性技術，來催生幹細胞和祖細胞的分化，來促進小鼠肝臟的再生，但是該技術的副作用是，通常會導致疤痕組織的出現，以及腫瘤生長的風險。

為了克服這些有害的副作用，愛丁堡大學醫學中心與美國公眾衛生服務部的研究團隊，利用痲風分枝桿菌的「細胞劫持能力」，試著改變原本的風險。研究團隊利用57 隻犰狳為實驗，將它們感染上痲瘋菌，但由於犰狳是痲瘋菌的天然宿主，因此牠們的健康不太會受影響，而是出現共生狀態。帶原痲瘋菌的犰狳，與未染病的犰狳，要是面對肝損傷的問題時，兩種犰狳出現不同的情況。

團隊發現，受感染的犰狳，會再生成健康且未受傷害的肝臟，並且功能齊全，包括血管、膽管都一切不缺。

科學家認為，痲瘋細菌「劫持」了肝臟固有的再生能力，細菌對老化的肝細胞進行指令的重新整理，使這些原本細胞恢復到早期階段，進而變成新的肝細胞，並長出新的肝組織。

團隊希望這一發現，有可能幫助因衰老或是其他原因導致的肝臟受損，可以因此重新恢復活力。目前，每年因肝臟問題而死亡的患者大約200萬人。