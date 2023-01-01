日本文化特色豐富，不僅動漫風靡全球，成人片更是被稱為維護世界和平的聖物。但近日AV達人「一劍浣春秋」就表示，有一種現象正在蔓延，讓AV界陷入了前所未有的動盪不安。

一劍浣春秋在專欄指出，有別於過往經紀公司與片商擁有決定權，現在AV界女優本人就是老大，影片內容、行程都要女優點頭才能做數，女優可以用「離家太遠」為由就直接拒絕拍片，或是丟一個「私人因素」立刻取消活動。

一劍浣春秋說，讓AV女優參與主導權是AV界的大進步，但隨著AV新法上路後，法律直接把所有主導權交給她們，可以隨意違約，拍片後能無條件反悔，女優不用賠錢，但片商或出租場地的業者就不是這樣了。他透露，大部分會從事AV女優的不外乎自幼家庭離異、精神出狀況的社會邊緣人或是性成癮者，日常生活糜爛、錢財根本留不住。

一劍浣春秋表示，現在經紀公司都叫苦連天，每天都必須求低頭AV女優配合，還三不五時就要向廠商「土下座」，法律把過大權力賦予給AV女優，還不必負任何責任，因此業界正陷入前所未有的不安。