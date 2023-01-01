台南市警紀連環爆，台南市警局祕書室主任莊武能有不正常男女感情交往，還涉及恐嚇取財，台南市警察局長方仰寧晚間說，已向警政署長黃明昭與台南市長黃偉哲自請處分，「所有處分都坦然面對接受」，直言他疏於莊的交友情形，也讓警察蒙羞，會以大破大立的決心，整飭風紀。

南市警局祕書室主任莊武能涉恐嚇取財及妨害公務罪嫌遭新竹法辦， 遭裁定10萬元交保。方仰寧晚間受訪表示，莊涉及不正常男女感情交往，影響警譽情節重大，先記一大過處分，調任非主管職務，至於涉及拒檢、恐嚇取財部分，市警局決定予以停職處分，靜待司法調查，並依程序報警政署核定。

莊武能被視為方仰寧愛將，方仰寧說，這也是讓他相當遺憾，痛心之處，莊歷任多個縣市分局長、主任祕書、督察長，在各縣市服務期間，長官都予以好評，莊之前調到台南市擔任督察，市警局因有祕書室主任職缺，他因此加以擢升。

據了解，莊在苗栗縣任職期間認識涉案女子，兩人認識已有2年，「我疏於注意莊的交友情形，絕不會迴避責任」。

莊則透過妻子表達對不起連累了長官，方仰寧則略顯無奈搖頭說，「講這些都於事無補！」媒體追問議員不分藍綠都認為，台南警紀一再出包，局長應負責，方仰寧說，警紀問題的確有必要檢討，身為主官，他絕對會負責。

但方仰寧也強調，台南過去一年的治安成績，整體破案率提升、犯罪率有下降趨勢，台南市警察的努力不應該被完全抹滅，希望各界能多給予基層同仁肯定與鼓勵。