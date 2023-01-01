65歲香港男星萬梓良1988年以電影《大頭仔》奪下金馬影帝，事業原先一帆風順的他和藝人恬妞離婚後開始走下坡，他轉換跑道去大陸經營服裝生意，不料生意一路虧損，最後銷售店家全部倒閉。近年他在大陸接商演工作，卻因患糖尿病讓健康問題屢被討論，日前現身表演，疑似站都站不穩。

萬梓良近年在大陸定居，2017年他罹患糖尿病而一度退休，不久後又復出演出電影，近年時常出席活動表演，他近日在一群工作人員的陪伴下出場，身旁兩側有壯漢扶著他，上台階時步伐看起來有些吃力，一度沒有站穩身體往後傾差點摔倒，上台後萬梓良揮手和觀眾打招呼，不過影片曝光後許多人擔心萬梓良的身體狀況。

萬梓良走路需要人攙扶。（圖／微博）

網友紛紛留言：「這麼大年紀還在商演賺錢也不容易」、「這是喝多了嗎？」、「身體好像不太好」、「走兩步路都晃了」，相較其他高齡藝人，67歲的周潤發時常被目睹爬山運動，68歲的趙雅芝也還能上節目表演，65歲的萬梓良卻一路暴瘦又患慢性病，不免讓人擔憂。

萬梓良年輕時參加電視藝員訓練班出道，走紅後他曾提拔過周星馳，1992年萬梓良與恬妞因戲結緣，相戀後步入婚姻，當時周星馳擔任伴郎，但4年後兩人就正式離婚，2002年萬梓良再娶空姐郭明黎，兩人育有一子，被問到與恬妞離婚的主因，萬梓良直言：「恬妞是個不錯的女人，或許大家無緣，我很對不起她」。