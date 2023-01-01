大陸新能源車購置補貼政策於2022年底到期，各大車廠相繼出招因應。有別於小鵬汽車等車廠主打保價策略，比亞迪打響漲價第一槍，宣布自2023年1月1日起，調整相關車型官方指導價，漲幅為人民幣（下同）2,000元至6,000元不等。

證券時報報導，2021年底，大陸財政部等部門公布2022年新能源車推廣應用財政補貼政策。政策內容顯示，2022年新能源車購置補貼標準將在2021年基礎上退坡（意指減少補貼幅度）30％，補貼政策於2022年12月31日終止，之後掛牌的車輛不再給予補貼。

2022年12月31日，比亞迪在微博發出「關於車型價格正式調整的通知」，這是2022年以來比亞迪第三次漲價。對於這波漲價的原因，比亞迪稍早指出，主因是新能源車購置補貼終止，以及2022年下半年以來，電池主要原料價格大漲所致。

與比亞迪不同，小鵬汽車1日宣布，新能源車購置補貼已終止，但是為了讓更多用戶享受到智慧汽車帶來的出行體驗，2023年小鵬汽車各車型的境內建議零售價，將保持與2022年底的綜合補貼後價格一致。