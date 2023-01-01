據中國機械工業聯合會公布的數字顯示，中國汽車總量持續增長，目前已達每千人擁有220輛汽車。另據大陸公安部交通管理局數據，大陸平均每百戶家庭擁有汽車達到60輛，換言之，有半數以上家庭擁有汽車，汽車成為一般家庭的消費品。

據《快科技》報導，第20屆廣州國際汽車展覽會於12月30日開幕，將持續至2023年1月8日。本屆展覽以「新科技、新生活」為主題，展覽面積22萬平方米，來自全球的89家車企參與，也是本年度大陸唯一舉辦的A級車展。

報導說，中國機械工業聯合會會長徐念沙在展覽會開幕致辭時指出，大陸全社會汽車保有量超過3億輛，千人汽車擁有量達到220輛。汽車作為中國國民經濟的支柱產業，產量已連續多年居世界首位。目前，中國規模以上汽車製造企業超過1.7萬家，用工人數超過400萬人。中國品牌乘用車市場份額達到47.2%。

報導指出，今年1至11月汽車產銷分別超過2400萬輛，同比分別增長6.1%和3.3%。其中新能源汽車產銷分別超過600萬輛，出口59.3萬輛，同比均增長1倍。

不久前公安部交通管理局公布數據顯示，大陸平均每百戶家庭擁有汽車達到60輛，汽車已從少數人的奢侈品成為普通家庭的消費品、必需品。機動車駕駛人數量已經超過5億人，其中汽車駕駛人達到4.63億人，平均每2個成年人中即有1人持有駕駛證。

根據CEIC統計數據顯示，中國今年3月公布的統計數據是每千人擁有219輛汽車，台灣在今年6月統計為每千人擁有350輛汽車。