Google Map上的Neo19已顯示永久停業。(圖／Google Map)

在台北市信義商圈駐足20年的Neo19在元旦悄悄歇業，不僅Google Map上顯示永久停業，連臉書粉專也關閉，這也是第二家在1月1日結束營業的店家，稍早30年台菜名店「謝阿姨美食坊」熄燈才讓粉絲不捨。

Neo19於2001年底在信義商場開業，立足長達20年，在12月31日官網發表告別文後，1月1日立即關閉臉書粉專，Google地圖上也顯示永久停業。事實上，去年中就已傳出，Neo19與房東租金一直談不攏，可能會離開信義商全，如今成真。

以下為Neo19官方聲明：

後會有期！

自2001年第四季開幕以來，歷經了20個年頭，Neo19商場在未能續租的狀況下，2023元旦起退出信義商圈了。 在此Neo19商場營運的最後一天，非常感謝20多年來支持Neo19商場的消費者、合作品牌與支援服務廠商，讓我們一起歷經了創新、挑戰與及無限的歡樂與美好回憶。 眾多優質的店家還在，Nike還在、健身工廠還在、Barcode也還在…… Neo19就此下台一鞠躬，謝謝！