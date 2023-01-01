總統蔡英文在總統府召開國安高層會議，中央政府可運用的新台幣3800億元，有剩餘金額約1800億，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。媒體人張禹宣表示，行政院說，還稅於民要跨部會進行討論，蔡英文卻做了一個先前從來沒做過的動作，召開國安會議，其實這是她給蘇貞昌一個訊號。

張禹宣今(1日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，明明行政院說，還稅於民要跨部會進行討論，結果蔡英文做了一個先前從來沒做過的動作，召開國安會議，一把把主導權抓回來，配合英系、正國會稱要發放現金，其實就是在給蘇貞昌一個訊號，權力是她給的，但若要收回，也可以收回。

張禹宣認為，蔡英文用國安會議定調未來還稅於民，2千多億可能用來還債，包括中油以及台電，剩下的金額也不會發放現金、三倍券，就是採取回饋民眾的方式再去思考 ，這完全把蘇貞昌的權力抓過來，完全打臉蘇貞昌的權力。

針對是否換閣揆？張禹宣覺得，蔡英文講「穩定政局 ，開創新局」，但這8字不一定並陳，有可能是穩定政局，然後開創新局。因此，現階段來講， 蔡英文可能會讓蘇貞昌繼續在這個位置上，但等到適當的時機點、氣氛和場合，而蘇貞昌的任務已沒有任何價值時 ，她就會大刀闊斧改革。