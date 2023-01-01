女星朱芯儀去年3月宣布罹患乳癌2到3期，經過化療、乳房切除和重建手術，成功戰勝病魔，只需定期追蹤。近日她上節目回顧2022年，除了不斷抗癌，還接連送走外婆、姑姑，其中姑姑因乳癌過世，臨終前的一句話讓她心碎。

朱芯儀在節目《女人我最大》自評2022年2顆星，因為整年都在跟乳癌拔河，加上外婆7月過世、姑姑9月病逝，讓她陷入低潮，尤其姑姑的離開更是傷心。朱芯儀透露姑姑生前也是乳癌病友，但不肯接受化療，只願意吃藥等較緩和的治療，因為不願接受頭髮掉光、生命倒數時悽慘又醜陋的離世。朱芯儀雖然苦口婆心地勸說，希望能說服姑姑做化療，還是沒能改變對方的心意。

朱芯儀後來找姑姑的主治醫生，但醫生回覆：「你只能尊重她，因為這是她的身體、她的生命。」姑姑臨終前堅定地看著朱芯儀，交代：「你要好好活下去。」朱芯儀聽了十分不捨，但決定要帶著姑姑的愛繼續活下去，「這才是我要做的事情。」