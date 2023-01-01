前役惜敗給文化大學中斷6連勝，南華大學1日重整旗鼓，即使在比賽後段被對手逆轉戰局，還是在8局下灌入4分要回領先，終場以7比4擊敗台東大學，成為繼嘉義大學後，第2支在本學年度大專棒球聯賽（UBL）複賽取得3勝的隊伍。

南華大學3局打完取得3比0領先，但先發投手吳家凱沒能守住領先，4局下連挨3支安打丟1分，6局下又將2分領先花光，今天用101球完成6局任務後退場，被敲7支安打，有1個四壞球保送、送6K，無關勝敗。

此役繳出優質先發，吳家凱給自己評70分，「關鍵是6局沒守起來，失投被打追平安打，沒達到教練想要的。」南華總教練蔡仲南補充說道，他之前擔任中繼投手，因張維京受傷，才被拉上來填補先發輪值空缺。

東大在7局上扭轉戰局取得1分領先，但8局下南華突破U23國手游騰堯的封鎖，先用保送和安打攻佔一、二壘，1出局時擊出二壘滾地球，東大發生守備失誤，導致雙殺不及，兩隊重新回到平手局面，南華徐瑋辰擊出1分打點安打，一棒打進致勝分。

南華在預賽拉出4連勝尾盤，順利搭上末班車擠進複賽，昨晚卻在複賽2連勝後吞敗，蔡仲南點出關鍵，就是能迅速把「氣」找回來，「最主要把聲音帶出來，昨晚我們有看到很多報導，但覺得不重要，我們不是沒實力，只是昨天運氣不好。前幾場雖然跌跌撞撞，但不管輸贏，把氣留著，是師父千交代萬交代的。」