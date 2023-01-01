這3年多以來，COVID-19新冠肺炎肆虐全球，幾億人都曾經遭到感染。其中有相當比例的患者，在感染期間會失去嗅覺或味覺，而且當中的一些人在康復後，嗅味覺功能還是沒有恢復，這頗令人困擾。現在，新的研究終於解釋了原因。

科學警報(Science Alert)報導，美國杜克大學的神經生物學家高登史坦(Bradley Goldstein)說：「雖然多數的患者在感染後會隨著病情的康復，重新獲得嗅覺的能力，但是仍有一部分的人，失去嗅覺得時間更長，持續了數月，甚至數年。」

研究團隊採集了24位新冠患者的的鼻組織樣本，主要是嗅覺的上皮細胞。其中9 人是感染後長期失去嗅覺的患者。

經過詳細分析，研究人員觀察，這些上皮組織裡，有相當大量的T細胞，也就是我們免疫細胞當中的其中一種， T細胞具有細胞殺傷力，會將遭感染的細胞給清除掉，而清除的過程中，我們身體會持續失去正常細胞，這過程被稱為發炎反應。

雖然T細胞的目的是阻止病毒的持續感染，但是與許多其他生物反應一樣，T細胞持續存在，就是弊大於利，因為有時候它們沒有接收到「停戰」的指令，這會造成它們持續破壞正常組織。同樣情況就發生在失去嗅覺的患者身上，即使新冠病毒已經不在了，但是T細胞持續清除與嗅覺有關的上皮細胞，發炎過程依然持續。

高登史坦說：「這過程就像鼻子裡的一場自體免疫病症，免疫細胞把正常細織當成了外來入侵物。」

研究人員認為，因為新冠感染而產生的類似後遺症，比如易疲勞、呼吸急促和造成難以集中精神的「腦霧」，應該也都是相似的原因，都源自免疫細胞的失調與混亂。

比較好的消息是，這過程應該是可以恢復的，研究人員發現，即使T細胞持續轟擊嗅覺上皮細胞，但是一些神經元仍然努力的在自我修復，因此只要阻止T細胞的無意義傷害組織，應該就能改善嗅覺失靈的問題。

接下來，團隊將會更詳細地調查T細胞導致哪些特定組織區域受損，哪些類型的細胞被傷害。然後就能為那些長期失去嗅覺的人，找到有效的治療方法。