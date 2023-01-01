有些情侶在交往期間，考量雙方經濟能力會實行AA制；然而，大陸有1對情侶也是實行AA制，不過女方認為男友的AA制讓她感到無奈，，她表示2人某日住了一晚旅館發生關係，不慎將飯店床鋪弄髒，男友竟然向她索取一半的清潔費用440元，讓他相當不滿，並認為自己的「第一次」給的對方，竟然還要被討這筆費用。

大陸一名27歲女粉絲投稿至微博的博主「叄川說」，她表示和男友交往都是AA制，直到某1日，她和男友住進了飯店，並且2人發生了關係，豈料，隔天男友竟向她討100元(約新台幣440元)的清潔費，讓她非常無奈。

從女粉絲與男友2人對話訊息可見，她的男友傳訊息表示，「我給了他們200人民幣（約新台幣880元），妳要給我一半的吧，我已經先付了，這不是我一個人的責任」，還認為因為都已經出了房間錢，因此討一半的清潔費用並不過分，但是她看完訊息內容氣炸，認為自己的「第一次」都給男友了，竟然還要被討一半的清潔費用，她還抱怨男友「小心點就不會弄在床上」，也堅決自己不會出這筆費用。

女子不滿自己已經獻出了「第一次」，竟然事後還被男友索取一半的清潔費用。（翻攝自微博）

她也表示男友發現清潔費無法被平攤，反而開始和她索取飯店住宿費用，並認為那張床她也有睡，因此也要一起出，還提到「戀愛前就說好了，不給雙方壓力，共同承擔戀愛時發生的消費」，甚至還怪她「妳不亂動也不會弄在床上」，也認為200人民幣（約新台幣880元）不是個小數目，不願一個人全出。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「20幾歲了談戀愛還要AA制我真不理解」、「從哪找的，連200都覺得貴的男人，我真的很迷惑」、「分吧！以後生孩子一人生一半？懷孕一人五個月？」、「我真不理解，200不是小數目這個話，看得我氣死了」、「這口氣還以為是2百萬」。