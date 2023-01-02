2022年稅收徵4500億元，外界呼籲「還稅於民」，總統蔡英文表示，將不發消費券或現金。媒體人「逆風的烏鴉」表示，中油加上台電，總共虧了4600億，比所謂「超徵」的還多了100億，「超徵4500億」的騙局，支持應該把這4500億還給人民。

逆風的烏鴉1日在臉書粉專貼文表示，「超徵4500億」的騙局，由於2022年歲入「超徵」4500億，這幾天各方在討論錢應該怎麼用。以台灣預算規模兩兆出頭，幾千億「超徵」成為常態，只說明一件事：就是政府對於財政的估計很明顯有問題啊。

逆風的烏鴉接著指出，會發生這種大規模「超徵」，大概有兩種情況：第一種，是經濟情況比預估好，以至於收入比預期高很多；第二種，是這一年有新的稅制上路，新的稅制造成新的收入。但是2022年以情情況都不存在。

逆風的烏鴉質疑，所謂的超徵，疑是人為。財政部一開始很可能就是刻意低估歲入。為什麼要這麼做？原因有二：第一，是民眾不明究理，還以為超徵就是政府很厲害，很會賺錢，經濟情況很好；第二，是這筆錢還可以變成不用受到監督、愛怎麼花就怎麼花的私房錢。

逆風的烏鴉甚至高度懷疑，這一次認真的支持應該把這4500億還給人民。因為這筆錢就是不義之財，會有這筆超徵款，一開始政府就是動機不純。如果還要為這個所謂超徵辯駁的，看一個數字就好了：2022年，中油加上台電，總共虧了4600億，比所謂「超徵」的還多了100億。這筆錢誰埋單？超徵個頭。