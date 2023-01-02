大陸演藝圈中白富美的第一代表恐是女星范冰冰，過去她演過《武媚娘傳奇》叫好叫座，而同樣演過武則天的女星殷桃外型豔麗，皮膚白皙，過去她巔峰時期被網友讚顏值更勝范冰冰一籌，封她是「人間水蜜桃」，如今43歲的她，感情生活備受矚目，過去她上《金星秀》首度認了離過婚，讓觀眾驚呆。

殷桃出生在重慶，2002年以話劇《我在天堂等你》獲得第五屆中國話劇金獅獎表演獎，之後她演出電視劇《搭錯車》、《武則天秘史》，2017年以《雞毛飛上天》獲得上海電視節白玉蘭獎最佳女演員，成為大陸第三位飛天、金鷹和白玉蘭全滿貫視后。

殷桃外型保養得宜。（圖／翻攝自殷桃工作室微博）

演技獲得肯定的殷桃，早年盛傳和同鄉沈俊成秘婚離婚，後來沈俊成遭涉嫌賄賂捲入官司，使他與殷桃間的婚姻又受矚目，殷桃後來在節目上被金星追問：「有人說妳結過一次婚，真的嗎？」殷桃深吸一口氣，回應：「對，我結過一次婚」，並表示那段婚姻僅維持了一年多，戀愛談了兩年多，因為衝動決定領證，並透露男方是重慶人，間接認了與沈俊成的短命婚。

殷桃承認結過婚。（圖／翻攝自秒拍）

殷桃曾與李光潔交往。（圖／翻攝自秒拍）

殷桃後來傳出與孫東海過從甚密，但傳出三角戀風波，之後她與演出過《如懿傳》中「玉氏王爺」一角的李光潔熱戀，但三年前李光潔另娶小他11歲女星隋雨蒙，而殷桃至今仍未再婚，喜歡孩子的她表示最著急的其實不是結婚，反而是想生小孩。她在電視劇《愛的理想生活》中有段台詞更道出了她身為40多歲單身女子的心態，「我光明正大地和單身的男人談戀愛，到底有什麼問題呢，男人戀愛談的多就可以被稱作是有本事，換到女人，就是水性楊花，這是什麼邏輯呢？」