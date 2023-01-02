52歲搞笑藝人白雲(李國弘)出道以來，憑藉可愛圓潤的形象、詼諧有趣的性格，受到粉絲喜愛，不過肥胖問題曾一度危及他的健康，身高177公分的他，體重最高達到129公斤，被醫師警告，如果不在半年內瘦身，恐怕糖尿病會找上門。於是，白雲為了健康著想，決定進行袖狀胃切除手術(切除部分的胃以減少進食量)，才4個月就成功瘦下40公斤，成果斐然。

白雲日前在《命運好好玩》節目透露，以前的身體宛若一顆氣球，動完手術後，整個人皮膚皺皺巴巴的，好在現在已經沒有紋路了，不過話說回來，他強調要保持身材以及擁有健康的身體，維持均衡的飲食是關鍵，「很多病友復胖就是因為我們會暴飲暴食，好吃的吃很多、難吃的不愛吃」，因此他引起為戒，並提醒自己不能重蹈覆轍。

白雲表示，人在罹患糖尿病後，神經末梢血液循環會不好，以致「男人整個機能(指會冷掉」，情緒非常激動，使身旁曾患糖尿病沒控制好的資深伴奏老師孔鏘，忍不住開玩笑說：「你這樣好像影射我」，嚇得白雲急忙澄清：「沒有沒有」。隨後白雲也說，當時在診療間的情緒非常緊張：「人生跑馬燈就出來了，我其實看不到眼前的醫生，就看到男男女女跪在那邊哭，如喪考妣。」好在他開刀至今已有9年，身體一切正常。

事實上，白雲當年最胖的時候，被診斷出高血壓、高血糖、高血脂「三高」症狀，且BMI指數高達48，於是在醫師建議下，砸下16萬進行手術，不過他成功瘦身後，節目通告銳減，收入從百萬以上變成月入10萬，然而，白雲表示自己並不後悔，因為身體健康最重要，強調：「如果再來一次，我還是會減！」