4年前世足賽開踢，瞬間流量讓愛爾達不堪負荷，36小時內忍痛宣布免費收看；4年後的卡達世足賽，愛爾達捲土重來，靠著三招讓收視、訂閱雙開紅盤。

2022年卡達世足賽落幕，這一回台灣轉播總代理愛爾達成為賽事下的大贏家！

4個數字揭示這次的亮眼成績：開播第4天，愛爾達OTT訂閱用戶就強勢超越東京奧運的高標、決賽時訂閱數更較東奧高峰飆增7成，整體廣告營收更超越東奧5成，合計中華電信Hami用戶總訂閱數突破30萬戶大關。

這些實績不僅刷新愛爾達有史以來的新紀錄，OTT平台營收占比也來到3成，意味著長年立足在中華電信MOD平台上的愛爾達，在2016年開始開放付費OTT平台後，有機會靠著自己的訂閱數，打造出新商業模式。

噩夢〉賽前當機毀了訂閱財

本屆世足交出亮眼成績，讓愛爾達董事長陳怡君接受《今周刊》獨家專訪時直呼，「這是4屆以來，我看過最享受也最投入的一場世足賽！」

成立於2000年的愛爾達，共累積四屆奧運與世足的大型賽事轉播經驗，更曾取得全球第一張奧運新媒體轉播執照；其實本屆世足轉播這場「遲來的勝利」，原本應該在四年前發生。時間回到2018年，深耕多年數位轉播平台的愛爾達，在走過18年迎來全球OTT平台崛起的好時機，全公司上下都準備好瞄準該屆世足賽的「訂閱財」。

當時中華電信攜手愛爾達電視，取得該屆世足賽事轉播權，從32強開始完整轉播64場賽事。沒想到，瞬間流量衝上上萬人次，超越愛爾達預估，負荷超載導致當機，所有訂閱商機幾乎一夕頓滅。

「2018年世足賽的第一天，基本上還沒開賽就當掉了，因為太多人一瞬間湧入。」回憶當時，陳怡君認為是一場不堪回首的噩夢，「就好像所有人都堵在那個售票口，但售票口實在太小，所以在36個小時內就決定直接開放免費！」

看似快狠準的決策，陳怡君內心卻相當掙扎。開放免費等於無法從OTT平台取得訂閱收益，但面對排山倒海的客訴，愛爾達別無選擇，卻也因禍得福。陳怡君說，「以前大家都不太願意在MOD下廣告，開放免費後流量全部湧入，也因為那樣上屆世足廣告有達標，也讓很多人開始接觸到愛爾達。」

所幸廣告收入的成長，讓愛爾達2018年每股稅後純益仍有0.81元，加上世足轉播全程免費，流量來到前所未有的高峰。這樣的免費策略一路開放到年底，但隔年訂閱制重新上路後，訂閱量又大幅衰退，愛爾達深知，經過這次「重摔」，OTT訂閱大計又得捲土重來，但絕不能重蹈覆徹。

2019年開始，愛爾達重新檢視技術、轉播內容與品質，為的就是要在原訂2020年的東京奧運雪恥。陳怡君坦言，後期在訂閱的入口流量加大到10倍，甚至追蹤湧入數字的攀升速度，讓後台能提前因應技術更新，沒想到新冠疫情爆發後，又遇上東京奧運延期壞消息，導致當年度因動輒上億元的轉播授權金提前認列而虧損。