南韓高人氣演員宋仲基日前以韓劇《財閥家的小兒子》多次躍上媒體版面，近期又大方認愛38歲英國籍女友Katy Louise Saunders。對此，以下將為讀者們盤點曾與男神傳過緋聞的幾位緋聞對象及歷任女友。

1. 宋智孝

高人氣綜藝《Runningman》捧紅不少主持人，宋智孝更是其中的唯一一朵花，此前宋仲基曾任該節目的固定班底，與宋智孝多次有擁抱、牽手等甜蜜互動，被網友結成螢幕情侶，繼而傳出緋聞。然而，當宋仲基於2011年退出《Runningman》後，宋智孝與姜Gary組成「周一情侶」，此則緋聞自然銷聲匿跡。

2. 徐孝琳

2011年，宋仲基自曝有祕密女友，當時與徐孝琳一同出演的韓劇《成均館緋聞》才剛播畢，且兩人此前同上打歌節目《Music Bank》擔任主持人，因而被懷疑祕密女友指的是徐孝琳，但當時雙方對此都沒有做出回應。

3. 文彩元

2011年宋仲基與文彩元一同出演《善良的男人》，更拿下「最佳情侶獎」，網友們紛紛挖出兩人先前的相處花絮，用暖暖包互相幫彼此取暖、幫對方整理儀容等甜蜜互動，讓網友不禁懷疑宋仲基與文彩元因戲生情，惟兩人也並未對該則緋聞多做解釋。

4. 宋慧喬

兩人同演《太陽的後裔》傳出緋聞，直到2017年透過經紀公司宣布結婚，豈料，這場「雙宋婚姻」維持不到兩年就宣告破滅，以離婚作結。成為許多劇迷的「憶難平」。此外，兩人的離婚原因也引發廣大網友爭相熱議，更傳出是因為宋仲基出軌宋慧喬閨蜜兼化妝師，但並未被證實。

5. 金泰梨

宋仲基和金泰梨一同拍攝Netflix科幻片《勝利號》傳出戀情，且在宣傳記者會上，兩人之間好似有著自己的世界，讓外人難以插入其中，互動十分曖昧。此外，更傳出宋仲基和金泰梨兩人同遊法國巴黎，私下約會的「背影照」，雖後來被確認是孫藝真和玄彬今年4月去美國度蜜月的影片，仍有不少人期待這段「基金戀」能修成正果。

6. 凱蒂・桑德斯Katy Louise Saunders

在12月26日，宋仲基新劇《財閥家的小兒子》剛播畢便大方認愛，新女朋友的身分是英國籍的凱蒂・桑德斯(Katy Louise Saunders)，曾出演《凶宅勿近》、《情慾三重奏》等劇。然而，女方日前接連被挖出已有一女一子，更甚之傳出宋仲基已參加女方表妹的婚禮「見家長」，因此網路上開始出現宋仲基已做好再次結婚的準備的傳聞。