企業倫理不僅是課堂上的無感理論，還能透過微電影啟發人心。甫落幕的「第12屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽」，微電影組別首獎由雲林科技大學財務金融系「U-shaped」團隊拿下，作品「盛橘」呈現企業協助小農將「剩橘」扭轉為「勝局」，出演地方創生與人文之間的連結。

「第12屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽」由信義房屋、信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會攜手國立暨南國際大學管理學院共同主辦，於111年12月16日落幕，來自全國各大專院校730位學生參賽，歷經三個多月賽程、兩階段評選，分別由實踐大學應用外語學系「這一組」與國立雲林科技大學財務金融系「U-shaped」獲得個案分析組與微電影組的第一名殊榮與獎金。

中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華教授表示，全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽至舉辦至今已12年，舉辦競賽不只要讓同學們了解企業倫理的重要，更期望透過參與活動引發學習興趣、深入思考。順應ESG與永續趨勢，以今年競賽主題為「企業的人文關懷」，期盼學生培養換位思考與多元思辨的能力，思考企業承擔企業社會責任的抉擇與底線為何?又該如何在企業獲利與利害關係人權益間取得平衡。

今年獲得個案分析組前三名殊榮，分別是首獎實踐大學應用外語學系「這一組」、第二名彰化師範大學企業管理學系「米奇衝啊!」以及第三名「桌遊社」。擔任評審之一的東海大學企業管理學系特聘教授黃開義提到，決賽的華碩電腦個案，可以讓參賽學生們學習了解SROI(社會投資報酬率)在企業CSR決策上所扮演的角色，但更重要的是讓學生們了解到未來進入企業時，可利用數據釐清問題，並加以改正計畫內容，但絕非以數據做為結論。

在微電影組別部分，第一名由雲林科技大學財務金融系「U-shaped」團隊拿下，作品「盛橘」呈現了地方創生與人文之間的連結，企業協助小農將剩橘扭轉為「勝局」；第二名為高雄大學資訊管理學系的「Hello_World」，呈現了身為企業老闆，在理想與實踐之間，內心的掙扎與難處；第三名則由實踐大學應用外語學系「Post-truth」以不同於他組的紀錄片手法，呈現外國移工在台灣的真實寫照。

多次帶領學生參賽並屢獲佳績的彰化師範大學企業管理系助理教授朱志傑認為，企業倫理議題已不是該不該做，而是一定要做，藉由參賽可以讓同學投入時間和精神了解企業倫理的重要性，並試著從不同倫理學派分析，更重要的是可以透過個案與實務接軌。信義文化基金會執行長楊政學也在頒獎典禮上勉勵參賽學生，期盼透過次競賽，讓同學們有機會深思與探討各種社會弱勢的議題，並將這些感受帶入未來的職場生活當中，藉此種下企業倫理的良性種子，在未來可以回饋給社會，發揮更大影響力。