辣模辛尤里以傲人H罩杯聞名，到日本工作兼旅行的她，在公開場合依舊不改大膽風格，總是面不改色露出圓弧曲線引發熱議，日前突然在社群網站曬出淋浴的影片，只見搓揉身體的過程差點走光，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

辛尤里在instagram曬出一段全裸淋浴的影片，只見她搓揉身體的過程中，不斷對著鏡頭擺出各種誘惑眼神，還刻意做出擋住傲人上圍不敢看的動作，加上傲人魔鬼S曲線，讓網友們看得血脈賁張，捨不得將視線移開，不過疑似動作太大，差點不慎走光，還不忘羞怯表示：「每天都好冷，每天都不想洗澡」，短短2天就吸引上萬人按讚朝聖。

對此，網友紛紛留言：「真的嗎？好大～超辣」、「有人幫妳洗，才是最棒的事情」、「一個人洗當然冷啊」、「那個腰身太威」、「一起洗比較不冷」、「想入非非」、「我要求不多，我只想在旁邊靜靜欣賞」、「妳這樣子不會很冷呀」、「太辣太性感了」、「好白的大白兔」、「看到我眼睛都瞎了」。

向來作風大膽的辛尤里，先前曬出穿著長袍睡衣站在東京街頭的影片，接著表示：「在日本，我不怕冷，夜裏玩瘋了我」，影片中她大方露出半截傲人弧線，遊走在隨時會走光的邊緣，接著對著鏡頭做出撩人POSE，下半身則是露出一雙修長美腿，火辣程度讓人看的鼻血直流。