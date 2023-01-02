星座專家唐綺陽分析1／2~1／ 8星座運勢本周金星移動到水瓶，意味著價值所在，這時水瓶座的優點將被人欣賞、受到凸顯，得到稱讚，對社會大眾而言，則是認可顛覆的價值、不那麼討厭搞怪，甚至欣賞起怪咖，人際關係也將變得活躍，以及網路及顛覆傳統的發明創新受到關注。
緊接著水逆摩羯近太陽，這是一個既搞怪又講究專業和傳統的時刻，所以就算搞怪也讓專業的來，不過還是要呼籲莫忘創新，因應新時代的來臨，傳統專業人士要嘗試突破自我，不能只是緬懷過往，而是要積極向前看。
星象影響：金星移動到水瓶、水逆摩羯近太陽。
【累的：牡羊、金牛、獅子、天秤】
牡羊：人情交際建立保護機制，情感上避免濫情
金牛：職場遇挑剔情況，對另一半多了解與溝通
獅子：面對批評拒絕要放寬心，跳脫情緒觀察真相
天秤：工作上缺乏專注力，感情要細心能避免誤會
【穩的：處女、天蠍、射手、雙魚】
處女：當心過於貼心造成委屈，感情方面以和諧為主
天蠍：工作花心思調整評估，自我反思對感情有幫助
射手：職場上跳脫舒適圈，在意另一半想法與評價
雙魚：工作忙碌但有成就感，情感較多務實缺乏浪漫
【讚的：雙子、巨蟹、摩羯、水瓶】
雙子：接觸到新奇的人事物，多認識新朋友會有收穫
巨蟹：談合作要守住底線，也需要另一半的尊重體貼
摩羯：專業能力讓事業一飛衝天，感情發揮務實的魅力
水瓶：工作上關注金錢事務，堅持原則瀟灑一點
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