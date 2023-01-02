星座專家唐綺陽分析1／2~1／ 8星座運勢本周金星移動到水瓶，意味著價值所在，這時水瓶座的優點將被人欣賞、受到凸顯，得到稱讚，對社會大眾而言，則是認可顛覆的價值、不那麼討厭搞怪，甚至欣賞起怪咖，人際關係也將變得活躍，以及網路及顛覆傳統的發明創新受到關注。

緊接著水逆摩羯近太陽，這是一個既搞怪又講究專業和傳統的時刻，所以就算搞怪也讓專業的來，不過還是要呼籲莫忘創新，因應新時代的來臨，傳統專業人士要嘗試突破自我，不能只是緬懷過往，而是要積極向前看。

星象影響：金星移動到水瓶、水逆摩羯近太陽。

【累的：牡羊、金牛、獅子、天秤】

牡羊：人情交際建立保護機制，情感上避免濫情

金牛：職場遇挑剔情況，對另一半多了解與溝通

獅子：面對批評拒絕要放寬心，跳脫情緒觀察真相

天秤：工作上缺乏專注力，感情要細心能避免誤會

【穩的：處女、天蠍、射手、雙魚】

處女：當心過於貼心造成委屈，感情方面以和諧為主

天蠍：工作花心思調整評估，自我反思對感情有幫助

射手：職場上跳脫舒適圈，在意另一半想法與評價

雙魚：工作忙碌但有成就感，情感較多務實缺乏浪漫

【讚的：雙子、巨蟹、摩羯、水瓶】

雙子：接觸到新奇的人事物，多認識新朋友會有收穫

巨蟹：談合作要守住底線，也需要另一半的尊重體貼

摩羯：專業能力讓事業一飛衝天，感情發揮務實的魅力

水瓶：工作上關注金錢事務，堅持原則瀟灑一點