美國炸彈氣旋世紀風暴釀成超過60人死亡，當局表示，除了活活凍死，也有罹難者是在鏟雪時，因為太過用力、勞累引發心臟病發身亡。專家警告，有心臟問題等潛在健康疾病及不常運動的人應避免鏟雪，若要鏟雪，則要記得分批次休息，並補充水分。

鏟雪會升高心臟病發風險。

炸彈氣旋上周襲美，紐約州伊利郡（Erie County）首府水牛城淪重災區，有罹難者活活被凍死，有遺體在雪堆中被發現，英國廣播公司（BBC）報導，伊利郡行政首長波隆卡茲（Mark Poloncarz）表示，有死者是在鏟雪時心臟驟停，水牛城政府已經發布警告，警告民眾鏟雪時若過度用力、勞累，可能造成心臟病發或背部拉傷。

事實上美國心臟學會（American Heart Association）月中就已發文警告，鏟雪可能對心臟有害。文章指出，美國偉恩州立大學（Wayne State University）生理學教授富蘭克林（Barry Franklin）是鏟雪引發心血管風險方面研究的翹楚，他預估每年有數百美國人在鏟雪期間或之後喪命。

他說，儘管鏟雪看起來不會很費力，但鏟除雪堆對心臟的壓力可能比使用跑步機還大，他們的研究顯示，只鏟雪2分鐘，受試者的心律就超過最大心律的85%。最大心律通常在進行高強度有氧運動時出現。

另一項加拿大研究顯示，下雪過後男性心臟病發的機會上升。該研究發現，和沒有下雪相比，一場累積7至8英吋積雪（約17.8公分至20公分）的大雪後，男性因心臟病發送醫的機率上升16%，因心臟病發瀕死的機率上升34%。

富蘭克林分析，冬季心臟病發的風險通常會上升，一方面低溫可能會讓血壓上升、同時收縮冠狀動脈，這些因素再與身體活動造成的心跳加快結合，可能因此增加急性心臟事件風險。

鏟雪尤其對有潛在健康問題及不常運動的人有更大風險，富蘭克林羅列下列幾種人士，包括缺乏運動、肥胖、有吸菸史、糖尿病患者、有高膽固醇、有高血壓、曾經心臟病發、曾中風、曾進行冠狀動脈血管成形術（Coronary angioplasty）的人士，他建議上述這些人避免鏟雪。

針對如何避免在鏟雪時引發心臟病發，富蘭克林建議鏟雪期間要多休息，另外比起用鏟子把雪堆鏟起，他更建議用推的方式把積雪推開，事實查核網站Verify This也引述專家指出，鏟雪時要記得補充水分。